Китайская станция «Чанъэ-5» начала сбор лунного грунта

Совершивший посадку на лунную поверхность китайский аппарат начал собирать образцы грунта. Впоследствии их хотят доставить на Землю для изучения.

Амбициозная китайская программа «Чанъэ-5» стала на шаг ближе к успешной реализации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную космическую корпорацию, станция начала сбор реголита — сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.

Аппарат, состоящий из посадочного и взлетного модуля, приступил к бурению в 04:53 по пекинскому времени (во вторник, в 23:53 (мск)). Следующий этап — сбор реголита с поверхности при помощи автоматизированных «щупальцев».

Напомним, «Чанъэ-5» запустили 23 ноября, используя ракету-носитель «Чанчжэн-5» — самую мощную из всех, которые сейчас эксплуатирует Поднебесная. На окололунную орбиту станция вышла 28-го числа, а 30-го разделили посадочный и служебный модули. На поверхность Луны спускаемый аппарат совершил посадку 1 декабря.

Посадка «Чанъэ-5» в представлении художника Источник изображения: twitter

Посадочный модуль оснащен комплексом научно-исследовательских инструментов, в частности минеральным спектрометром, анализаторами почвенного газа и температуры проб, а также инструментом анализа состава почвы.

Всего планируют собрать до двух килограммов образцов. Их отправят на Землю для последующего изучения. Предполагается, что полученные в ходе этих работ сведения позволят больше узнать о строении естественного спутника Земли и геологических процессах, имеющих там место.

Нужно также отметить большое идеологическое значение миссии для Китая, который претендует на лидерство в новой лунной гонке. Если все пройдет по плану, КНР станет первой страной за последние четыре десятилетия, которая смогла реализовать транспортировку геологических образцов с поверхности Луны.

Полученный в ходе миссии опыт позволит Китаю реализовать первую в истории пилотируемую миссию к Луне с высадкой на поверхности спутника тайконавтов. Для реализации этого создают новую сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9», а также перспективный космический корабль нового поколения.

Ввести новую ракету в эксплуатацию Китай намерен к 2030 году. Стартовая масса носителя будет составлять примерно 4140 тонн. Предполагается, что он сможет вывести на низкую опорную орбиту до 140 тонн грузов.

Отметим, что примерно такими же характеристиками должна обладать перспективная российская лунная сверхтяжелая ракета «Дон», которую намерены создать на базе «Енисея». Начало летных тестов «Дона» запланировано к концу десятилетия.