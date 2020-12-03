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Раскрыт сценарий применения ведомого Су-57

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Решение о применении ракетного вооружения тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Охотник» будет принимать пилот самолета Су-57. Сценарий применения ведомого дрона истребителя пятого поколения в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, «Охотник» и Су-57 будут действовать в связке, причем первый будет решать задачи обнаружения противника на дальних рубежах и, по решению второго, производить пуск ракет класса «воздух — воздух».

Мураховский отметил, что применение ракетного вооружения беспилотником потребует сопряжения соответствующего бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), анализ поступающих данных беспилотником, их передачу истребителю и отображение на индикаторах в кабине у пилота. «Плюс прохождение обратных команд управления на беспилотник, в частности разрешения на пуск средств поражения», — добавил эксперт.

Он предположил, что в будущем с одним Су-57 может взаимодействовать не один «Охотник», а несколько. Эксперт отметил, что планируется создание такого БПЛА в варианте для нанесения ударов по наземным целям, включая для подавления противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В ноябре РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Охотник» впервые испытали с ракетами.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны показало первый совместный полета «Охотника» и Су-57.

В августе того же года на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель «Охотника», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла. Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года БПЛА «пойдет в серию».

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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Минoбороны РФ
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Истребитель 5 поколения
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