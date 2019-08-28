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28.08.2019
Lenta.ru

Россия показала "Охотника" с "плоским соплом"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Представленная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) модель перспективного тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что такое сопло, будучи использованным в конструкции летного образца, значительно снизило бы его радиолокационную заметность, чем продемонстрированный 3 августа БПЛА отличиться не может. The Drive уверено, что обеспечение малозаметности С-70 "Охотник" потребует, кроме плоского сопла, использования радиопоглощающих покрытий (РПП), создать которые способна только высокоразвитая промышленность.

Издание допускает, что в перспективе С-70 "Охотник" может компенсировать недостатки истребителя пятого поколения Су-57, не отличающегося сопоставимыми с американскими самолетами параметрами малозаметности.

Как заявил 27 августа на МАКС-2019 вице-премьер Юрий Борисов, испытания С-70 "Охотник" будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024-го БПЛА "пойдет в серию".

Ранее в том же месяце военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что открытое сопло двигателя, наружные антенны и отверстия на борту не свидетельствуют о заметности для радиолокационных станций противника С-70 "Охотник".

3 августа стало известно о первом полете этого БПЛА.

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 "Охотник" составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

МАКС-2019 проходит в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября.

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ПАК ФА
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Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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