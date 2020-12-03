Командование ВТА к новому учебному году завершило формирование двух новых авиационных частей

ЦАМТО, 2 декабря. Командование военно-транспортной авиации к новому учебному году завершило формирование двух новых авиационных частей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сформированный полк, в состав которого вошли самолеты Ил-76МД, приступил к выполнению задач по предназначению. Его местом базирования определен аэродром Иваново-Северный.

В торжественных мероприятиях, посвященных формированию авиационного полка ВТА, приняли участие руководящий состав военно-транспортной авиации, личный состав сформированного полка и Центра боевого применения и переучивания летного состава ВТА, представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций и регионального отделения Юнармии.

"Сегодня здесь на Ивановской земле мы открываем знаменательную страницу в нашей истории, истории Воздушно-космических сил и армии России. Военно-транспортная авиация всегда была на особом счету в нашей стране. И сейчас, когда мы реализуем масштабные планы перевооружения, одним из наших ключевых приоритетов, безусловно, является развитие и совершенствование организационно-штатной структуры. Значение военно-транспортной авиации будет только расти", – заявил в своем выступлении врио заместителя командующего военно-транспортной авиацией полковник Иван Золотько.

Помимо этого, на аэродроме Плесецк формирована смешанная авиационная эскадрилья.

Командир Сещинского военно-транспортного авиационного полка полковник Юрий Коробецкий доложил вышестоящему руководству о завершении формирования смешанной авиационной эскадрильи. В ее состав вошли самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8 и подразделение беспилотной авиации (БЛА "Орлан").

Подразделение БЛА впервые вошло в состав военно-транспортной авиации, и будет выполнять задачи по обеспечению запусков ракет с космодрома Плесецк.

В торжественном мероприятии, посвященном завершению формирования эскадрильи, приняли участие руководящий состав командования военно-транспортной авиации и первого государственного испытательного космодрома Плесецк, ветераны ВТА и юнармейцы.

"Сегодня мы приветствуем военнослужащих, прибывших во вновь сформированное подразделение, чтобы продолжить летную работу в интересах военно-транспортной авиации и космодрома Плесецк", – подчеркнул врио заместителя командующего ВТА по военно-политической работе полковник Сергей Окунев.