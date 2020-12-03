В США назвали орудие убийства иранского физика

Иранский физик Мохсен Фахризаде, возглавлявший секретную программу AMAD, в рамках которой Тегеран разрабатывал ядерную боеголовку для баллистической ракеты, мог быть убит оружием SMASH Hopper производства израильской компании Smart Shooter, также известным как Light Remote-Controlled Weapon Station (LRCWS). Возможное орудие убийства называет The Drive.

Американское издание напоминает, что указанная система сочетает в себе стрелковое оружие, оснащенное интеллектуальным прицелом SMASH 2000, и дистанционно управляемую установку, которую, согласно данным производителя, можно смонтировать на штатив, наземную подставку или транспортное средство. The Drive отмечает, что соответствующий прицел позволяет автоматически обнаруживать и захватывать цели, выбирая для оператора оптимальный момент выстрела.

Издание пишет, что турель SMASH Hopper допускает, кроме дистанционного, например с планшета, и ручное управление. «Таким образом, вполне возможно, что ударная группа могла установить дистанционно управляемую башню, такую как SMASH Hopper, в пикапе Nissan и управлять ею удаленно откуда-то поблизости», — отмечает The Drive.

О гибели Фахризаде иранская пресса сообщила 27 ноября. В произошедшем Тегеран обвинил Израиль.

В декабре 2019 года The Drive написало, что США для точечного уничтожения преступников за рубежом используют секретную ракету AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь»), боевая часть которой представляет собой образованный шестью откидными лезвиями пенетратор.