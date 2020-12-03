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Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс

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Источник изображения: Фото: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс. Об этом сообщает CNBС.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — сказал предприниматель на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Маск добавил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

В августе 2019-го Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.

В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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Страны
Германия
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
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