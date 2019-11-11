Войти
Lenta.ru

Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

276
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету. Об этом предприниматель написал в Twitter.

По словам миллиардера, Земля и Марс оказываются на близком расстоянии друг от друга лишь один раз в два года, и только это "окно" является подходящим для отправки межпланетных кораблей. Поэтому отправка достаточного количества ресурсов (порядка миллиона тонн грузов) для создания самодостаточной колонии — марсианской базы Alpha — займет около 20 лет. Учитывая грузоподъемность кораблей Starship, которые могут использоваться для межпланетных миссий, потребуются тысячи запусков.


Ранее Маск заявил, что стоимость топлива, которое необходимо для отправки Starship на орбиту вокруг Земли, оценивается всего лишь в 900 тысяч долларов. С учетом эксплуатационных затрат на запуск одного корабля уйдет два миллиона долларов, что гораздо дешевле, чем использование самых небольших из существующих кораблей.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
29.08.2019
SpaceX испытала маневрирующий лунный корабль
18.02.2019
Илон Маск считает, что билет на Марс будет дешевле $100 тыс.
09.04.2018
Илон Маск испугался "бессмертного Гитлера"
15.05.2017
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
09.01.2017
Американская и сверхтяжелая
21.09.2016
Маск полетит за Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России