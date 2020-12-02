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Naked Science

США и Австралия создадут гиперзвуковую ракету

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Изображение гиперзвуковой ракеты HAWC
Изображение гиперзвуковой ракеты HAWC.
Источник изображения: DARPA

Американцы и австралийцы договорились о разработке гиперзвуковой ракеты в рамках проекта SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment).

Министерство обороны США и Минобороны Австралии объявили о совместных усилиях по разработке новой гиперзвуковой системы в рамках проекта SCIFiRE. На этом этапе программа подразумевает создание нескольких прототипов комплекса.

Характеристики изделия не раскрывают. Предполагается, что ракета должна иметь большую дальность полета и относительно низкую стоимость. Известно также, что при разработке комплекса хотят использовать технологии, отработанные на проекте HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation Program).

Созданный по проекту HIFiRE комплекс получил две ступени. Ранее он прошел летные тесты, на которых ракета смогла разогнаться до скорости М=7,5.

Отметим, что сегодня США реализуют сразу несколько амбициозных программ в области разработки гиперзвукового оружия. Одна из них — ARRW — предполагает создание ракеты воздушного базирования с отделяемым гиперзвуковым блоком.

Недавно американцы протестировали систему подвеса вооружения, которую можно использовать для размещения гиперзвуковых ракет.

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Страны
Австpалия
США
Проекты
ГЗЛА
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