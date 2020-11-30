На бомбардировщике B-1B испытали систему подвеса, которую можно применить для гиперзвукового оружия

Американцы провели испытания новой системы подвеса, которая открывает путь к оснащению стратегического бомбардировщика B-1B гиперзвуковыми ракетами.

Бомбардировщик B-1B находится в числе потенциальных носителей гиперзвукового оружия. Сейчас Соединенные Штаты стали на шаг ближе к тому, чтобы самолет получил новые ракеты.

Тесты провели на базе ВВС США «Эдвардс». В рамках испытаний на внешний держатель B-1B подвесили ракету AGM-158 JASSM. И хотя это изделие дозвуковое, тесты демонстрируют потенциальную возможность оснащения самолета новыми гиперзвуковыми ракетами. Запуск ракеты не проводили.

Испытания B-1B / ©thedrive

Стратегический бомбардировщик и раньше имел возможность нести вооружения на внешних держателях, однако подобного рода испытаний не было уже много лет. Отметим, что для переноски вооружения машина использует три внутренних отсека, где можно разместить широкий арсенал различных авиационных средств поражения, включая упомянутые выше AGM-158 JASSM.

Испытания B-1B Источник изображения: thedrive

Сегодня ВВС США проводят активные испытания перспективной гиперзвуковой ракеты AGM-183A, или Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Конструктивно она представляет собой твердотопливную ракету воздушного базирования, оснащенную боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока. Скорость последнего, согласно ранее представленным данным, может составлять от М=6,5 до М=8 (ранее называли цифру М=20, которая, по всей видимости, не соответствует действительности).

Аэродинамические тесты блока осуществили в 2019 году. Тогда же (а еще в 2020-м) США испытали макет ракеты AGM-183A, подвешенного под стратегический бомбардировщик В-52Н. Ни в одном из этих тестов запуски ракет не проводили. Согласно ранее озвученным данным, первые летные тесты нового изделия могут состояться до конца года.

Испытания B-1B Источник изображения: thedrive

Ранее было представлено детальное изображение AGM-183A, на котором можно рассмотреть основные концептуальные особенности комплекса.

ARRW Источник изображения: Lockheed Martin

Сейчас Пентагон реализует как минимум несколько проектов гиперзвуковых систем, которые в будущем могут принять на вооружение не только ВВС, но также ВМС и Сухопутные силы.

Один из самых известных комплексов — Long Range Hypersonic Weapon для Армии США. В его основе — баллистическая ракета, оснащенная гиперзвуковым боевым блоком. Скорость блока, согласно оценкам, будет достигать примерно М=5, а дальность действия комплекса может составлять от трех до шести тысяч километров.