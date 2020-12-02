Танки Т-72МС в Сербии

28 ноября 2020 года президент Сербии Александр Вучич вместе с заместителем премьер-министра и министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем, начальником Генерального штаба вооруженных сил Сербии генералом Миланом Мойсиловичем и послом Российской Федерации в Сербии Александром Бокан-Харченко присутствовали в Нише в казармах "Мија Станимировић" на презентации первых 11 полученных Сербией из Российской Федерации модернизированных танков Т-72МС. После презентации и ознакомления с танками президент Сербии Вучич заявил, что он благодарен Российской Федерации и лично Президенту Путину за помощь Сербии с этим пожертвованием.

Первые полученные Сербией из Российской Федерации модернизированные танки Т-72МС. Ниш, 28.11.2020 (с) министерство обороны Сербии

Такде на той же церемонии были продемонстрированы 10 ранее полученных Сербией из России модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС.

Со стороны bmpd напомним, что 22 декабря 2016 года премьер-министр Сербии (ныне президент) Александр Вучич, по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил о том, что Российская Федерация окажет Сербии военно-техническую помощь. В рамках военно-технической помощи Сербии, Россия, из наличия своих Вооруженных сил, передает сербской стороне шесть истребителей МиГ-29, тридцать модернизированных танков Т-72МС и тридцать модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС.

В рамках вышеупомянутого соглашения 2016 года, Россия передала Сербии шесть истребителей МиГ-29 в 2017 году, и 30 модернизированных БРДМ-2МС - в 2019 году.

Первые два из 30 модернизированных танков T-72MC, которые безвозмездно предоставлены Россией в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве, которое было достигнуто между президентами Сербии Александром Вучичем и Российской Федерации Владимиром Путиным, были доставлены в Сербию 28 октября 2020 года, затем последовали дополнительные поставки.

Сербия таким образом стала третьим, после Никарагуа и Лаоса, известным получателем модернизированных танков Т-72МС ("Объект 184-1МС"). Модернизацию танков Т-72Б1 из наличия в вариант Т-72МС для иностранных заказчиков осуществляет АО "61 бронетанковый ремонтный завод" (Стрельна, Санкт-Петербург).

Данный вариант модернизации танков Т-72 под индексом "Объект (изделие) 184-1МС" был разработан в рамках ОКР "Прорыв-2Г" в начале 2010-х годов совместно АО "ВНИИТрансмаш", ФГБУ "29 КТЦ" Министерства обороны России и АО "61 бронетанковый ремонтный завод" по заказу ОАО "Оборонсервис". Опытный образец танка Т-72Б1, модернизированного по этому варианту впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на проходившем в Жуковском Втором международном Форуме "Технологии в машиностроении-2012". получив за свою необычную белую окраску прозвище "Белый орёл". В 2015 году АО "Рособоронэкспорт" заключило первый контракт на поставку 50 танков Т-72МС в Никарагуа, куда они были поставлены в 2016-1017 годах. В 2018-2019 годах велась поставка танков Т-72МС в Лаос. Также известно о планах приобретения танков Т-72МС Вьетнамом.

Модернизированные танки Т-72МС являются, вероятно, наиболее совершенными серийно модернизированными в России Т-72. Модернизируемые по данному варианту танки оснащаются круглосуточным прицелом наводчика ПН-72 ("Сосна-У" производства белорусского ОАО "Пеленг"), командирским круглосуточным панорамным прицелом ПКП-72 ("Соколиный глаз" также производства ОАО "Пеленг", с использованием тепловизионной камеры третьего поколения - видимо, Thales Catherine XP), автоматом сопровождения целей БАРВ.468939.001, информационно-управляющей системой шасси, навигационной системой, новым стабилизатором пушки, а также зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением. При этом сохраняется старая динамическая защита серии "Контакт-1".

Первые полученные Сербией из Российской Федерации модернизированные танки Т-72МС. Ниш, 28.11.2020 (с) министерство обороны Сербии

Полученные Сербией из Российской Федерации модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС. Ниш, 28.11.2020 (с) министерство обороны Сербии

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