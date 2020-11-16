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Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС

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На вьетнамских ресурсах сообщают, что в опубликованной в июне 2020 года в местной партийной прессе статье начальник технического управления бронетанковых войск Вьетнамской народной армии (ВНА) полковник До Ван Дьеп заявил, что задачей его управления на период до 2025 года, в частности, является "организация обучения, эксплуатации, использования, освоения новых образцов бронетанковой техники (Т-90С/СК, Т-72МС)". В тексте также указывается, что в составе ВНА формируются две новые отдельные танковые бригады (3-я и 4-я), которые и подлежат укомплектованию новой техникой.

Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года (с) кадр из видео Министерства обороны России

Если о получении Вьетнамом танков Т-90С/СК уже хорошо известно, то данное заявление полковника До Ван Дьепа также указывает, что, видимо, Вьетнам тоже станет (или уже стал?) заказчиком в России модернизированных танков Т-72МС ("Объект 184-1МС"), также известных как "Белый Орел".

Напомним, что модернизацию танков Т-72Б1 из наличия в вариант Т-72МС для иностранных заказчиков осуществляет АО "61 бронетанковый ремонтный завод" (Стрельна, Санкт-Петербург).

Данный вариант модернизации танков Т-72 под индексом "Объект (изделие) 184-1МС" был разработан в рамках ОКР "Прорыв-2Г" в начале 2010-х годов совместно АО "ВНИИТрансмаш", ФГБУ "29 КТЦ" Министерства обороны России и АО "61 бронетанковый ремонтный завод" по заказу ОАО "Оборонсервис". Опытный образец танка Т-72Б1, модернизированного по этому варианту, впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на проходившем в Жуковском Втором международном форуме "Технологии в машиностроении-2012". получив за свою необычную белую окраску прозвище "Белый орёл". В 2015 году АО "Рособоронэкспорт" заключило первый контракт на поставку 50 танков Т-72МС в Никарагуа, куда они были поставлены в 2016-2017 годах. В 2018-2019 годах велась поставка танков Т-72МС в Лаос, а с конца октября 2020 года 30 танков Т-72МС были переданы российской стороной Сербии.

Модернизированные танки Т-72МС являются, вероятно, наиболее совершенными серийно модернизированными в России Т-72. Модернизируемые по данному варианту танки оснащаются круглосуточным прицелом наводчика ПН-72 ("Сосна-У" производства белорусского ОАО "Пеленг"), командирским круглосуточным панорамным прицелом ПКП-72 ("Соколиный глаз" также производства ОАО "Пеленг", с использованием тепловизионной камеры третьего поколения - видимо, Thales Catherine XP), автоматом сопровождения целей БАРВ.468939.001, информационно-управляющей системой шасси, навигационной системой, новым стабилизатором пушки, а также зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением. При этом сохраняется старая динамическая защита серии "Контакт-1".

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