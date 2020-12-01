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Lenta.ru

Новейшую российскую подлодку испытали стрельбой «Ониксами» и «Калибрами»

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Источник изображения: Кадр: Телеканал «Звезда»

Новейшая российская подлодка «Казань» проекта «Ясень-М» в рамках завершающего этапа государственных испытаний провела стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стрельбы прошли во второй половине дня 30 ноября в акватории Белого моря. По данным военного ведомства, головная часть «Оникса» в ходе запуска успешно поразила морскую мишень.

В Минобороны пояснили, что очередной этап госиспытаний для «Казани» начался 21 ноября. За это время субмарина также успешно выполнила стрельбу по береговой цели крылатой ракетой «Калибр». Кроме того, отметили в ведомстве, подлодка отрабатывает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах и проверяет основные системы на полигонах Северного флота.

Ожидается, что по завершении всех испытаний «Казань» будет принята в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее в ноябре фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» провел в Белом море испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». В результате «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 километров.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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