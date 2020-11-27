ВМФ России испытал гиперзвуковую ракету «Циркон»

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» произведен в Белом море фрегатом ВМФ России «Адмирал Горшков». Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стрельба велась по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. В результате «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов"», — рассказали в Минобороны.

Впервые пуск гиперзвуковой ракетой «Циркон» был произведен в начале октября 2020 года.

Тогда же сообщалось, что в ходе одного из трех испытаний, запланированных до конца года, «Циркон» уничтожит авианосец условного противника. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе говорил, что «все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней».