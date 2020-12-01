Газогенератор российского двигателя для SSJ-100 испытают в 2021 году

Газогенератор перспективного авиационного двигателя ПД-8, разрабатываемого для российского среднемагистрального пассажирского самолета SSJ-100, пройдет первые испытания в 2021 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил управляющий директор предприятия «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. По его словам, в настоящее время по проекту нового двигателя ведутся опытно-конструкторские работы.

В настоящее время пассажирские самолеты SSJ-100 оснащаются турбовентиляторными двигателями SaM146, разработанными «ОДК-Сатурн» совместно с французской компанией Snecma в первой половине 2000-х годов. Французская сторона отвечает за производство газогенератора силовой установки.

SaM146 имеет «сухую» массу 2,3 тонны при длине 3,6 метра, ширине 1,9 метра и высоте 1,7 метра. Силовая установка способна развивать тягу до 75,9 килоньютона во взлетном режиме. Двигатель оснащен электронно-цифровой системой управления с полной ответственностью.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил, что сертификация двигателя ПД-8, который также будет ставиться на самолеты-амфибии Бе-200, завершится до конца 2023 года. Сама силовая установка будет разработана относительно быстро, поскольку в ее конструкции будут широко использованы наработки по двигателю ПД-14 для авиалайнера МС-21.

Предполагается также, что газогенератор авиадвигателя ПД-8 можно будет использовать для создания вертолетных турбовальных двигателей.

Василий Сычёв