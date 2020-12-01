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Назван «враг» Су-57

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Источник изображения: Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В публикации польского портала Defence24, ссылающегося на африканскую прессу, наиболее вероятным «врагом» российских истребителей пятого поколения Су-57 в случае их приобретения Алжиром называются марокканские истребители F-16 Fighting Falcon американского производства.

Издание напоминает, что Вашингтон решил продать Рабату 25 единиц F-16 Fighting Falcon. Также в планы Марокко входит модернизация 23 таких же самолетов. Алжир, в свою очередь, может приобрести у России за примерно два миллиарда долларов 14 истребителей Су-57, став первым зарубежным покупателем таких самолетов.

Портал пишет, что политика США, предполагающая обновление парка марокканских F-16 Fighting Falcon, «должна подтолкнуть Алжир в объятия русских».

Издание напоминает, что в настоящее время Алжир «является самым верным покупателем российских систем вооружений, не считая, пожалуй, некоторых республик бывшего СССР». «На начало 2020 года основу боевой авиации этой североафриканской страны составляли 58 многоцелевых самолетов Су-30 (заказано еще 16), 32 МиГ-29 (еще 14), 13 МиГ-25 и 22 Су-24», — пишет Defence24, отмечая, что к настоящему времени страна располагает 16 учебно-боевыми вертолетами Як-130, 12 единицами Ми-28 (заказано еще 30), 33 Ми-24 и 14 тяжелыми транспортными Ми-26 (еще два).

«Возможная покупка Су-57 этой страной как первым экспортным клиентом России представляется весьма вероятной», — уверяет издание, отмечая, что к сообщениям о продаже Су-57, не получившим официального подтверждения, «следует относиться с осторожностью».

В ноябре издание The Eurasian Tmes, ссылаясь на китайскую прессу, написало, что в Военно-воздушных силах (ВВС) Китая все больше убеждаются в боеспособности российских истребителей пятого поколения Су-57, однако скептически относятся к возможности последних интегрироваться в национальную систему обороны.

В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

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