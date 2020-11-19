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В Китае назвали преимущества Су-57 перед F-35

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

В Военно-воздушных силах (ВВС) Китая все больше убеждаются в боеспособности российских истребителей пятого поколения Су-57, однако скептически относятся к возможности последних интегрироваться в национальную систему обороны, пишет The Eurasian Tmes, ссылаясь на китайские СМИ.

Достоинством Су-57 в публикации называются крейсерский полет на сверхзвуковой скорости и высокая маневренность, дающие преимущества для уклонения от ракетного удара противника. «Су-57 может уклоняться от приближающихся вражеских ракет благодаря своей сверхманевренности и поражать врагов с близкого расстояния — ситуация, когда [характерная для американских истребителей F-35 Lightning II] малозаметность не так важна, как сверхманевренность», — говорится в заметке.

В октябре научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк опубликовал доклад, в котором заявлялось, что Китай превосходит Россию в авиационных технологиях.

В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
AVIC
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