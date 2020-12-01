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В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

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Источник изображения: Фото: Tyra Watson / U.S. Navy / Reuters

Эсминец John McCain типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал обратил внимание на новость ТАСС, посвященную вторжению в российские воды американского корабля, вытесненного российским. Комментируя данную публикацию, в Popular Mechanics заявили, что John McCain «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».

В ноябре John McCain вторгся в территориальные воды России (залив Петра Великого на Дальнем Востоке) на два километра, после чего был вытеснен «Адмиралом Виноградовым». В седьмом флоте США, к которому приписан John McCain, опровергли нарушение границы, заявив, что эсминец действовал в рамках операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation (FONOP).

В феврале агентство Mil.Press FLOT в своем рейтинге заявило, что по уровню боевых возможностей в 2019 году ВМФ России более чем в два раза уступает ВМС США.

В августе 2019 года The National Interest написало, что ВМФ России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Пётр Великий
Проекты
пр. 1155
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