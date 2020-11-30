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В США назвали Су-35 мощным убийцей

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Размещенное в ноябре Минобороны России на YouTube видео с участием истребителей поколения 4++ Су-35 показывает, что последние являются «убийцами», пишет The National Interest.



Американское издание, обратившее внимание на ролик с воздушным боем в Карелии на Су-35С, отработавшими перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника, уверяет, что российский истребитель «сочетает в себе маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением».

Журналисты журнала напоминают, что основным оружием Су-35 выступают ракеты Р-74 (РВВ-МД) класса «воздух-воздух», позволяющие вести огонь вне прямой видимости. Другой оружием истребителя, как пишет журнал, выступает ракета Р-77 (РВВ-АЕ) класса «воздух-воздух», которая называется аналогом американской AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

The National Interest отмечает, что Су-35 способен решать и второстепенные задачи, в частности, удар по наземным целям, что наблюдалось в Сирии. Издание напоминает, что в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется около 120 единиц серийных Су-35, еще 20 такими же самолетами располагают Воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В ноябре в The National Interest заявили, что Су-35 задумывался как временное решение для удовлетворения потребностей России в превосходстве в воздухе до ввода в строй истребителя пятого поколения Су-57.

В марте The National Interest сочло российские Су-35 угрозой американским F-15 Eagle, F/A-18 Hornet и F-35 Lightning II.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

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