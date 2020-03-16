Войти
Lenta.ru

Российский Су-35 сочли реальной угрозой для американских истребителей

229
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский истребитель Су-35 представляет реальную угрозу для самолетов F-15, F-18 и F-35, состоящих на вооружении ВВС США. Об этом пишет американский журнал National Interest.

Издание отмечает, что на протяжении всей холодной войны американские истребители имели преимущество перед военной авиацией Советского Союза, пока не появился Су-35. Он зарекомендовал себя очень способным противником для современных самолетов США.

Российский истребитель отличается высокой маневренностью, которая может легко превосходить методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения. Су-35 может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, различные ракеты, а также несколько бомб с лазерным и спутниковым наведением. Истребитель оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 со 150 снарядами.

К Су-35 проявляют интерес Китай, Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Индонезия
Китай
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-15
F-18
F-35
ГШ-30
Су-35
Похожие новости
16.03.2020
National Interest назвал российский Су-35 назвали реальной угрозой
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
26.08.2019
На одном крыле: Су-30 становится "единым самолетом" ВВС стран ОДКБ
20.03.2019
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику