Войти
Lenta.ru

Россия получит «достойный ответ» на «ракетный сюрприз» США в Крыму

198
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Южный военный округ (ЮВО) начал получать самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ», которые «станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

«Тем более что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы», — пишет газета, имея ввиду «ракетный сюрприз» в Крыму, который США устроили России, — переброску в ноябре на несколько часов из Германии в Румынию двух машин реактивной системы залпового огня дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Издание отмечает, что 2С19М2 «Мста-СМ» имеют повышенные дальность и точность стрельбы, а также способны использовать «умные» высокоточные снаряды.

«Это оружие для войны с высокотехнологичным противником. Автоматизация и скорострельность необходимы для современных боевых действий, когда против артиллерии работают беспилотники и контрбатарейные радары», — уверен военный эксперт Алексей Хлопотов.

Согласно газете, поставки 2С19М2 «Мста-СМ» завершатся в течение одного–двух лет.

В марте «Ростех» показал испытания самоходной гаубицы «Мста-С».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Румыния
США
Продукция
HIMARS
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
30.11.2020
Кромешная «Мста»: на юг России придут роботизированные артустановки
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.12.2015
Чему научил военных украинский конфликт
17.12.2012
"Мистрали" – non grata
27.07.2011
Жив отечественный ОПК и надеется жить дальше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС