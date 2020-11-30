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Украина использовала на учениях преуспевшие в Карабахе турецкие беспилотники

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Украина задействовала ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства в ходе недавних учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно данным канала, подразделениями ВС страны также были использованы ПТРК FGM-148 Javelin американского производства.

Отмечается, что по сценарию учений войска действовали в условиях урбанизированной местности и применения противником средств радиоэлектронной борьбы. «Сочетание Bayraktar TB2 и Javelin на маневрах фактически имитировали карабахский опыт ВС Азербайджана и взаимодействие тех же БПЛА с ПТРК Spike-ER», — говорится в сообщении канала.

25 ноября сообщалось, что Украина планирует реализовать «нагорно-карабахский сценарий» в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее стало известно, что страна перебросила в зону проведения операции Объединенных сил в Донбассе ударные БПЛА Bayraktar TB2. Всего в Краматорск было направлено шесть таких беспилотников.

В ноябре эксперты предположили, что Украина, оценив опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, где Bayraktar TB2 удалось преуспеть в противостоянии с вооружением армянских военных, захочет использовать эти беспилотники для собственного блицкрига в Крыму.

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Spike NLOS
Проекты
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