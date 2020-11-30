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На видео «успешного» пуска новой российской 53Т6М заметили «отлетевший обломок»

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Источник изображения: Кадр: Телеканал Звезда / YouTube

На видео пуска российской ракеты 53Т6М новой системы противоракетной обороны (ПРО), последние успешные испытания которой, согласно Минобороны, состоялись в ноябре на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заметен «отлетевший обломок». Об этом сообщает Telegram-канал «Военно-болтовой».

Соответствующие кадры можно наблюдать в ролике телеканала «Звезда», опубликованном на YouTube, примерно на 43-й секунде. Там, в частности, «можно поймать момент, когда камера четко фиксирует один из отлетевших обломков — это узел подвески ТПК (транспортно-пусковой контейнер — прим. «Ленты.ру») в шахте, значит, в процессе старта был разрушен ТПК».

«Вполне возможно, что на ракете данный факт не отразился и она успешно выполнила программу испытания», — пишет канал.

Об испытании на полигоне Сары-Шаган в Казахстане новой системы ПРО в ноябре сообщило Минобороны России. По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенанта Андрея Демина, новая противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
ПРС-1М
Компании
Минoбороны РФ
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