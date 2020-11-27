Испытания новой российской ракеты ПРО показали на видео

Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 31.03.2018.

Испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане показали на видео. Запись опубликовало Минобороны России на своем YouTube-канале.

«Новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу. Система противоракетной обороны находится на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения», — уточняется в описании к видео.

26 ноября сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО). Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВСК России генерал-лейтенант Андрей Демин, новая ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Ранее «Военно-промышленный курьер» перечислил российских «убийц» турецких Bayraktar TB2. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности) российского производства могут уничтожать ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, турецкие Bayraktar TB2.