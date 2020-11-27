В России перечислили российских «убийц» турецких Bayraktar TB2

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности) российского производства могут уничтожать ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, турецкие Bayraktar TB2. Наиболее подходящих «убийц» беспилотников перечисляет «Военно-промышленный курьер».

Согласно публикации газеты, посвященной применению БПЛА в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе, при помощи «Тор-М2КМ» «одновременно обнаруживается 48 целей, сопровождается 10, обстреливается 4», в результате чего у Bayraktar TB2 «нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК».

Как пишет издание, для уничтожения БПЛА турецкого производства может пригодиться ЗРК «Сосна», способный обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров. «Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3 — 10 километров, по высоте — 0,002 — 5 километров», — уверяет газета.

Издание напоминает, что в России ведутся работы по созданию ЗРК «Птицелов», боекомплект которого от соответствующего у «Сосны» отличается «новой ракетой, обладающей большей дальностью и высотой перехвата». Среди средств борьбы с БПЛА в публикации фигурирует и зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО».

Издание заключает, что в настоящее время «в российской армии достаточно различных комплексов, чтобы уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным летательным аппаратом» (Bayraktar TB2). Там же сообщается, что Армения располагает ограниченным числом таких ЗРК, задействованных для прикрытия стратегически важных объектов в стране.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

В том же месяце генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, в настоящее время возглавляющий Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation, заявил, что война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном дает возможность увидеть, как может выглядеть конфликт будущего.