Войти
Интерфакс-АВН

"Оборонлогистика" становится единым оператором на железнодорожной паромной линии "Усть-Луга - Балтийск"

890
0
0
Транспортное судно «Спарта II»
Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).
Источник изображения: Yörük Işık / twitter.com/yorukisik

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство России разрешило ФГУП "Росморпорт" предоставить компании "Оборонлогистика" в аренду сроком на пять лет находящийся в федеральной собственности железнодорожный паром "Балтийск"

"Это решение правительства РФ положительным образом отразится на работе паромного сообщения "Усть-Луга - Балтийск". Паром "Балтийск" является судном-"близнецом" парома "Амбал", который входит в состав собственного флота "Оборонлогистики" и задействован на линии "Усть-Луга - Балтийск". Эксплуатация двух паромов позволит "Оборонлогистике" обеспечивать постоянную и бесперебойную работу линии, сохраняя ее стабильность и конкурентоспособность", - сказано в сообщении пресс-службы компании, распространённом в среду.

Распоряжение правительства РФ № 3026-р подписано 18 ноября 2020 года.

"В настоящее время ведётся подготовка к подписанию договора бербоут-чартера межу ФГУП "Росморпорт" и ООО "Оборонлогистика"", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом "Оборонлогистика" становится единым оператором на железнодорожной паромной линии "Усть-Луга - Балтийск".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.08.2020
Игорь Насенков: на создаваемых "Технодинамикой" парашютах ставят мировые рекорды
20.03.2017
Разбор полетов
02.06.2014
Место, где прячется "Сатана". Украина прекращает кооперацию с РФ
05.08.2013
Проверка эффективности расходования средств на реализацию государственной программы по освоению космоса
13.03.2013
Сергей Шойгу пообещал флоту корабли
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 21:00
  • 57
Огневая мощь свободы
  • 26.11 20:17
  • 2
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 26.11 20:05
  • 2
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 26.11 18:40
  • 2
Испытания "Царь-пули" сняли на видео в США
  • 26.11 18:10
  • 347
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.11 17:56
  • 3
Экономия без ущерба
  • 26.11 14:37
  • 6
Предавая друзей
  • 26.11 13:52
  • 2
Минобороны России под санкциями: какие планы строят в США
  • 26.11 12:57
  • 7
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.11 11:04
  • 63
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 08:09
  • 2154
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.11 05:18
  • 126
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 26.11 03:31
  • 1
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 26.11 03:31
  • 1
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
  • 25.11 23:41
  • 137
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»