Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство России разрешило ФГУП "Росморпорт" предоставить компании "Оборонлогистика" в аренду сроком на пять лет находящийся в федеральной собственности железнодорожный паром "Балтийск"

"Это решение правительства РФ положительным образом отразится на работе паромного сообщения "Усть-Луга - Балтийск". Паром "Балтийск" является судном-"близнецом" парома "Амбал", который входит в состав собственного флота "Оборонлогистики" и задействован на линии "Усть-Луга - Балтийск". Эксплуатация двух паромов позволит "Оборонлогистике" обеспечивать постоянную и бесперебойную работу линии, сохраняя ее стабильность и конкурентоспособность", - сказано в сообщении пресс-службы компании, распространённом в среду.

Распоряжение правительства РФ № 3026-р подписано 18 ноября 2020 года.

"В настоящее время ведётся подготовка к подписанию договора бербоут-чартера межу ФГУП "Росморпорт" и ООО "Оборонлогистика"", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом "Оборонлогистика" становится единым оператором на железнодорожной паромной линии "Усть-Луга - Балтийск".