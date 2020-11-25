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Интерфакс-АВН

Правительство РФ выделило Минобороны 1,8 млрд рублей на строительство двух медцентров в Астраханской области

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Строительство военного медицинского центра в Нижним Новгороде
Строительство военного медицинского центра в Нижним Новгороде.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Два военных медицинских центра в Астраханской области на 200 коек после завершения строительства передадут региону.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 842 млн 662,11 тыс. рублей на строительство в гг. Астрахани и Нариманове (Астраханская область) в рамках государственного оборонного заказа по одному многофункциональному медицинскому центру общей мощностью 200 коек с обеспечивающей инфраструктурой на 100 коек каждый в целях оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, после ввода в эксплуатацию медцентры будут безвозмездно переданы в собственность Астраханской области.

О начале строительства медцентров в Минобороны сообщили 12 октября. Как сообщали местные власти, центры предназначены для приема больных COVID-19.

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Гособоронзаказ
ИТ
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