Объяснения по космической программе, связанной с Марсом, должен давать "Роскосмос", заявляют в Кремле

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Кремль переадресовал в "Роскосмос" вопросы о судьбе космической программы, связанной с Марсом.

"Путин об этом говорил и, безусловно, программа, вы знаете, обсуждалась. Но что касается деталей и перспектив реализации, "Роскосмос" даст все необходимые пояснения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос о судьбе программы, связанной с возможным полётом на Марс.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация способна через 8-10 лет отправить человека на Марс, но это будет стоить "очень дорого".

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство реализуют совместную программу ExoMars по исследованию Марса и поиску следов жизни на Красной планете. Запуск миссии планировался на лето 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса и необходимости дополнительных проверок был перенесен на сентябрь 2022 года. Как сообщили в ЕКА, спускаемый аппарат должен прибыть к планете 10 июня 2023 года.

Также сообщалось, что разрабатываемый в России пилотируемый корабль "Орел" может войти в состав межпланетного комплекса, в том числе для полетов на Марс.

Институт медико-биологических проблем РАН совместно с "Роскосмосом" реализует наземный изоляционный эксперимент SIRIUS, в рамках которого моделируются полеты на Луну и в Дальний космос. В рамках ближайшего этапа эксперимента будет моделироваться 240-дневный полет к Марсу.