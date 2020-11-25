Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35

ЦАМТО, 24 ноября. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.

"Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем закупить еще четыре машины. Кроме того, мы планируем в следующем году закупить четыре вертолета Ми-35 (контракт с Российской Федерацией по вертолетам уже подписан)", – сказал министр 23 ноября в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает "РИА Новости".

По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на "БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам, отмечает агентство.