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ЦАМТО

Белоруссия планирует в 2021 году закупить в России партию самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35

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Су-30СМ с номером 04 "красный" ВВС Белоруссии на аэродроме в Барановичах
Су-30СМ с номером 04 "красный" ВВС Белоруссии на аэродроме в Барановичах.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 24 ноября. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.

"Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем закупить еще четыре машины. Кроме того, мы планируем в следующем году закупить четыре вертолета Ми-35 (контракт с Российской Федерацией по вертолетам уже подписан)", – сказал министр 23 ноября в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает "РИА Новости".

По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на "БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам, отмечает агентство.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-35
Су-30
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2 комментария
№1
25.11.2020 01:00
опять под российские кредиты закупать собираются?
+3
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№2
25.11.2020 15:13
Берите что хотите, только платите. А то нам опять налоги поднимут и пенс.возраст сдвинут.
+1
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