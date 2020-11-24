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Industry Hunter

Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival выйдет на Nasdaq при оценке $5,4 млрд

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Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival выйдет на Nasdaq при оценке $5,4 млрд
Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival выйдет на Nasdaq при оценке $5,4 млрд.
Источник изображения: industry-hunter.com

Британский стартап, основанный экс-главой Yota Денисом Свердловым, готовится к выходу на биржу Nasdaq. При этом Arrival избежит процесса IPO и станет публичной путем слияния с компанией CIIG Merger.

Любопытно, что CIIG Merger была основана Питером Кунео — экс-главой американского бренда личной гигиены Remington и издательства Marvel Comics. Он войдет в совет директоров Arrival в качестве неисполнительного председателя, а Денис Свердлов станет главой объединенной компании.

Выход на биржу под тикером ARVL пройдет при оценке компании в $5,4 млрд, компания рассчитывает заработать на продаже акций $660 млн. Закрыть сделку планируется уже к началу 2021 года.

Одним из ключевых продуктов Arrival является электрический автобус, представленный в июне 2020 года. Как заявили в стартапе, Arrival Bus с нулевым уровнем выбросов должен преобразить индустрию общественного транспорта в то время, когда она сталкивается с самыми большими проблемами, связанными с пандемией.

Одна из главных идей Arrival заключается в уникальной технологии, которая позволит осуществлять сборку электроавтобусов «на местах». То есть производить Arrival Bus смогут местные микрофабрики, и это, по задумке стартапа, должно поддержать локальную экономику в разных, в том числе небольших городах по всему миру. Московские власти уже выразили интерес по строительству такой фабрики.

В начале 2020 года Arrival привлек €100 млн — их в стартап Дениса Свердлова проинвестировал корейский автоконцерн Hyundai/KIA при оценке компании в €3 млрд. На текущий момент Arrival является одним из самых дорогих британских «единорогов».

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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Hyundai
Проекты
2020-й год
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