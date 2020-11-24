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Интерфакс-АВН

Китай готовится впервые после США и СССР доставить на Землю грунт и породы с Луны

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Снимок поверхности Луны
Снимок поверхности Луны, сделанный китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4" п.
Источник изображения: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Пекин. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай во вторник планирует запустить на Луну зонд "Чанъэ-5" и стать третьей страной после США и СССР, доставившей на Землю образцы лунного грунта, сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск пройдет ранним утром 24 ноября (поздно вечером 23 ноября мск) с космодрома Вэнчан в провинции Хайнань.

Планируется, что космический аппарат доставит до двух килограммов лунного грунта и пород. Большинство образцов пойдут в национальную астрономическую обсерваторию.

Сейчас на Земле есть образцы с Луны, которые собрали миссии США и СССР в 70-е годы, а также породы, попавшие на Землю естественным путем - лунные метеориты. Если китайская миссия пройдет удачно, КНР станет третьей страной, доставившей на Землю лунный грунт и камни.

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