Войти
Lenta.ru

Подлодки ВМС США получили «убивающие» российские корабли БПЛА

220
0
0
Источник изображения: Фото: US Navy

Военно-морские силы (ВМС) США получили запускаемые с подводных лодок беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS), позволяющие решать задачи целеуказания за пределами прямой видимости субмарин, сообщает Sеapower, ссылаясь на заявление контр-адмирала Дэйва Гоггинса.

Указанную систему, запускаемую «с перископной глубины и управляемую на тактически значимых расстояниях», военный назвал «довольно потрясающей возможностью для флота». По словам контр-адмирала, в ходе учений SLUAS использовалась для торпедной атаки на надводный корабль. Издание отмечает, что в настоящее время в соответствующих демонстрациях ВМС США был задействован 21 беспилотник SLUAS, которыми оснащены пять субмарин.

В октябре стало известно, что новая американская мина Hammerhead ВМС станет «убийцей» вражеских подлодок. В частности, создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон».

В июле 2008 года издание The Register сообщило, что немецкая компания Gabler приступила к созданию беспилотной системы воздушной разведки для подводных лодок, которая получила обозначение coVert OpticaL Airborne reconnaissance Naval adapted System (VOLANS).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
31.07.2019
Богатыри Невы
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:13
  • 1
Ударный вертолет «Тигр» получит новую ПТУР
  • 24.11 05:12
  • 1
На южнокорейской выставке вооружений DX Korea-2020 в Ильсане
  • 24.11 05:10
  • 5
Казахстан намерен выйти из соглашения с РФ о взаимодействии при ракетных пусках из района Домбаровский
  • 24.11 04:42
  • 9
Огневая мощь свободы
  • 24.11 00:16
  • 2
Шойгу приехал на Плесецк, где пройдут испытания "Ангары"
  • 23.11 22:14
  • 2
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
  • 23.11 22:12
  • 3
РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу
  • 23.11 21:59
  • 1
Литва заплатила миллионы долларов за отказ от советской техники
  • 23.11 21:13
  • 1
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с министром обороны Гвинеи вопросы двустороннего военного сотрудничества
  • 23.11 19:35
  • 4
Армянские потери в Карабахе достигли 1 тыс. 678 человек убитыми - Минобороны НКР
  • 23.11 19:29
  • 105
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 19:11
  • 15
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 18:02
  • 4
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 17:50
  • 50
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 17:48
  • 1
Rocket Lab впервые вернула ступень ракеты Electron после запуска