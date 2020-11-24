Министерство обороны Армении защищает свою закупочную политику

Как уже сообщал наш блог, 19 ноября 2020 года в Ереване на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян выступил с изобличениями высшего военного руководства Армении, в том числе подвергнув критике закупочную политику министерства обороны Армении последних лет, включая закупку истребителей Су-30СМ и подержанных зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ". Министерство обороны Армении немедленно дало отпор нападкам со стороны Акопяна.

Боевая машина 9А33БМ3 зенитного ракетного комплекса 9К33М3 "Оса-АКМ" вооруженных сил Армении в прицеле оптико-электронной системы, предположительно, турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе, 17.10.2020 (с) кадр из видео министерства обороны Азербайджана

19 ноября 2020 года - Sputnik. - Заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Армении.

Отмечается, что в заявлениях Акопяна также содержится информация касательно международного сотрудничества Армении в оборонной сфере, разглашение которой ставит под угрозу оборону страны.

В заявлении Минобороны говорится, что Акопян, который всего лишь полгода занимал должность начальника департамента военно-контрольной службы Минобороны Армении и ставил свою подпись под соглашениями с другими странами о приобретении военной техники, теперь пытается создать впечатление, будто ведомство только при нем приобрело оружие и боеприпасы, эффективно использованные против противника.

"Это мягко говоря далеко от реальности. И даже если под соглашениями о приобретении указанных вооружений и числится подпись Мовсеса Акопяна, более чем очевидно, что переговоры по их приобретению начались давно. Как минимум это нечестно приписывать себе весь этот процесс", - говорится в сообщении.

Кроме того, указанные Акопяном виды вооружения приобретаются периодически.

Минобороны заявляет, что Акопян делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру ВС Армении, особенности формирования армейских звеньев. Ведомство указывает, что это крайне тайные сведения, публикация которых уголовно наказуема.

В частности, МО напоминает статью 23 Закона РА "О государственной и служебной тайне", в которой отмечают условия неразглашения таких сведений: "Ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются с момента предоставления гражданам права допуска к государственной и служебной тайне, действуют в течение всего периода выполнения работ с использованием сведений, составляющих государственную и служебную тайну, вплоть до момента рассекречивания указанных сведений в соответствии с настоящим Законом".

Даже если Акопян больше не считается представителем Генштаба ВС Армении, это не означает, что он имеет право разглашать гостайну, подчеркивается в заявлении МО.

Минобороны сообщает, что Акопян подверг критике приобретение сверхсовременных истребителей Су-30СМ и других средств военного назначения, считая это неэффективным. Однако ведомство отмечает, что Армения, помимо того, что является гарантом безопасности Карабаха, также обязана обеспечивать собственную безопасность, в том числе и от вероятных противников, в арсенале которых много современных истребителей. Минобороны отмечает, что приобретение Су-30 необходимо рассматривать именно в этом контексте.

Что касается вопроса, были ли они использованы или нет, то Акопян, согласно заявлению МО, имел возможность уточнить этот вопрос у министра обороны и начальника Генштаба, однако по непонятным причинам не сделал этого до выступления на пресс-конференции.

"Откровенной ложью являются также утверждения Мовсеса Акопяна о том, что Су-30СМ не имеют ракет. Эти истребители представляют собою вооружение, которое должно было стать реальной военной мощью. Этот процесс начался до войны и завершился в дни боевых действий", - говорится в сообщении.

Минобороны также считает далекими от реальности и утверждения Акопяна о том, что в борьбе с беспилотниками противника эффективнее было бы использование "Торов" и посему приобретение ЗРК "Оса" было бессмысленным.

Ведомство отмечает, что часть имеющихся на балансе армянской стороны систем ПВО, в том числе "Тор" и "Оса", была уничтожена беспилотниками противника вне зависимости от типа и года производства. Проблема заключается в том, что против армянской стороны были использованы БПЛА последнего выпуска. Ведомство отмечает, что средства защиты против них все еще в стадии разработки.

Также не соответствуют действительности заявления Акопяна о том, что ЗРК "Оса" не были применены. "Осами" были сбиты 62 БПЛА противника. "Кстати Акопян должен был хорошо помнить, что во время июльских событий "Осой" был сбит беспилотник "Гермес-900" (израильского производства. - ред.)", - напоминает военное ведомство.

МО также опровергает заявления Акопяна о том, что на второй день войны было прекращено пополнение войск.

"Это абсолютная ложь, которая не делает чести военному, прошедшему тяжелый военно-боевой путь", - говорится в сообщении.

Тысячи граждан подтвердят, что получили мобилизационные извещения, явились в территориальные подразделения, прошли краткие подготовительные курсы в различных воинских частях и выехали на передовую. Об этом свидетельствуют также многочисленные репортажи.

Абсолютно неприемлемы замечания Мовсеса Акопяна о том, что информация, предоставленная Минобороны во время войны, была "стопроцентной ложью".

Ведомство отмечает, что Акопян на протяжении всей войны, занимал высокую должность в Минобороны и мог вокруг этой темы выразить недовольство, выступить с предложениями. Министерство обороны сделало все возможное, чтобы предоставить информацию, которая не нанесет вреда ходу боевых действий.

"В Минобороны четко осознают, что в ходе развязанной Азербайджаном против Карабаха войны с армянской стороны были допущены ряд ошибок и упущений, которые в настоящее время детально анализируются. За эти ошибки и недоработки, некоторые из которых носят концептуальный характер, отвечает и Акопян", - отмечается в заявлении МО.

Однако в ведомстве убеждены, что лицам, которые много лет служили в системе обороны страны и занимали высокие посты, недопустимо выдвигать обвинения такого рода против учреждения, которое продолжает выполнять самую важную миссию - обеспечение безопасности страны.