Разногласия в Армении по поводу закупки истребителей Су-30СМ

Как сообщило 19 ноября 2020 года года информационное агентство Sputnik, бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян рассказал о фатальных, на его взгляд, ошибках, допущенных высшим руководством Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осматривает полученные ВВС Армении из России истребители Су-30СМ. Гюмри, 27.12.2019 (с) пресс-служба премьер-министра Армении

Бывший начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян неоднократно отговаривал военно-политическое руководство страны от покупки истребителей Су-30СМ, но его не послушали. Об этом Акопян сказал на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил что еще в 2016 году в Армении обсуждалась возможность закупки этих самолетов, но тогда он смог обосновать президенту контрпродуктивность этих самолетов.

Изначально планировалось закупить несколько дивизионов ЗРК "Тор", однако после покупки нескольких комплексов было решено на остальные деньги, выделенные на "Торы", купить Су-30СМ.

По его словам, он лично на встрече с премьер-министром говорил ему, что покупка этих истребителей - преступный шаг, за который ему придется ответить. Премьер сказал, что уже решение принято, договор подписан.

Авторы соглашения, по его словам, не читали законодательство России, которое гласит, что авиационное вооружение для Су-30СМ, в частности ракеты "воздух-воздух" не подлежат продаже другим странам [??? - bmpd].

Акопян также затронул вопрос ЗРК "Оса".

"В бытность мою главой Генштаба ВС РА мне постоянно пытались навязать покупку "Ос". Кто-то изнутри постоянно сливал информацию о моих передвижениях вне Армении, где торговцы оружием пытались убедить меня в покупке ненужных армянской армии ЗРК "Оса", - заявил он.

Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, 19.11.2020 (с) Асатур Есаянц / Спутник