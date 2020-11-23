Источник: Сухопутные силы России получили беспилотники-«ищейки» для борьбы с вражеской ПВО

По данным источников в российском Министерстве обороны, Сухопутные силы получили дроны, которые смогут эффективно выявлять позиции неприятельской ПВО.

Конфликты последних лет наглядно показали огромную роль беспилотных летательных аппаратов. Россия, которая отстает в этом направлении от ведущих стран, делает все возможное, чтобы это отставание сократить.

Как сообщили источники в оборонном ведомстве, Сухопутные силы получили новые БПЛА-«ищейки». Аппарат специализируется на выявлении работы радаров ПВО и зенитных ракетных комплексов. Благодаря применению таких дронов можно будет определить источник излучения, а также выявить точное месторасположение и тактико-технические характеристики зенитных систем.

Информация с дрона может передаваться как на пункты управления, так и пилотам самолетов и вертолетов, благодаря чему последние получат более полную картину. Такой подход позволит избежать серьезных потерь.

«Это серьезное изобретение, и если оно оправдает свои характеристики, то многое изменит, — говорит генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Можно будет сразу наносить удары по системам, которые угрожают самолетам на данном направлении. Тем самым будут сохранены жизни экипажей, а боевые машины смогут эффективно выполнять свои задачи. При нанесении ударов по целям назначается группа подавления противовоздушной обороны. Она должна поражать средства ПВО».

Как пишут «Известия», современные дроны стали массово поступать на вооружение российской армии с 2013-го. По состоянию на прошлый год в войсках имелось более двух тысяч БПЛА, способных выполнять разведывательные задачи. Большая часть из них — представители легкого класса.

В этом году произошло знаковое для России событие: страна впервые получила современные разведывательно-ударные БПЛА. По данным из открытых источников, беспилотный аппарат «Орион» может применять широкий набор небольших авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты класса «воздух — поверхность».

Напомним также, что в 2019 году в воздух впервые поднялся демонстратор тяжелого российского ударного БПЛА «Охотник». Сейчас он проходит летные испытания. Так, в прошлом году появилось видео, демонстрирующее совместный полет дрона и Су-57 — российского истребителя пятого поколения.

БПЛА С-70 «Охотник» Источник изображения: Fighterbomber

Примечательно, что в мае появилась информация об испытаниях Су-57 в беспилотном режиме: сколь-нибудь детальной информации, впрочем, тогда предоставлено не было.