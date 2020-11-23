Разведка дроном: в войсках появились беспилотники-ищейки

Новые БЛА специализируются на обнаружении средств противоздушной обороны противника

Самолеты и вертолеты теперь будут находиться под защитой дронов с искусственным интеллектом. В Сухопутных войсках прошла проверку высокотехнологичная беспилотная система разведки. Новая модель специализируется на обнаружении работы радаров ПВО и зенитных ракетных комплексов, рассказали источники в оборонном ведомстве. Аппарат не только находит радиоэлектронное излучение цели, но и определяет её месторасположение, а также тактико-технические характеристики. Дрон-разведчик, по мнению экспертов, должен избавить российскую боевую авиацию от серьезных потерь.

Агент против ПВО

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новейшая беспилотная разведывательная система прошла проверку в Южном военном округе. В том числе она участвовала в стратегических учения «Кавказ-2020». Сам малогабаритный аппарат почти не заметен для радаров противника. Программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта и высокая автоматизация процесса поиска позволяют ему оценивать обстановку и находить цели за минимальное время, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

Беспилотник обнаруживает излучение радиолокационных станций, у каждой из которых свои характеристики и особенности. Также он способен определить направление на источник сигнала, его приблизительную дальность и координаты. Информацию с БЛА о выявленных целях можно передавать не только на пункт управления, но и напрямую транслировать сразу на борт самолёта или вертолёта, предупреждая их об опасности.

В отличие от наземных средств радиоразведки воздушные более мобильны. Их можно оперативно перебросить в нужное место. Сейчас подобные задачи выполняют пилотируемые самолёты Ил-22ПП «Порубщик». Использование дронов для обнаружения средств ПВО позволяет не подвергать опасности людей.

Если раньше в военных конфликтах первостепенное значение имело завоевание господства в воздухе, то сегодня на одно из первых мест выходит задача по уничтожению системы ПВО, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Новые аппараты, по его мнению, здесь будут как нельзя кстати.

— Это серьезное изобретение, и если оно оправдает свои характеристики, то многое изменит, — рассказал эксперт. — Можно будет сразу наносить удары по системам, которые угрожают самолетам на данном направлении. Тем самым будут сохранены жизни экипажей, а боевые машины смогут эффективно выполнять свои задачи. При нанесении ударов по целям назначается группа подавления противовоздушной обороны. Она должна поражать средства ПВО.

Валерий Горбенко отметил, что использование беспилотной авиации стало одним из важнейших факторов в ходе недавних боевых действий в Нагорном Карабахе.

— Там очень эффективно работали турецкие беспилотники. А система ПВО армянской стороны оказалось слабой, — подытожил эксперт.

СМС от беспилотника

В российских войсках уже есть серийный беспилотник, занимающийся радиоэлектронной борьбой. Комплекс «Леер-3» построен на основе модифицированного разведывательного БЛА «Орлан-10», который широко распространён в войсках. Лёгкие аппараты весом в 18 кг предназначены для постановки помех сотовой связи. Кроме того, они и сами могут выполнять роль базовой станции, рассылая на все телефоны в своей зоне действия SMS-сообщения.

По данным Минобороны, первоначальная версия «Леер-3» могла блокировать штатную работу до двух тысяч телефонов стандарта GSM в радиусе шести километров. Сообщалось также, что комплекс модернизировался для того, чтобы быть эффективным и против других стандартов и частот мобильной связи.

Располагают эти аппараты и элементами радиотехнической разведки. «Леер-3» используют, чтобы найти места скопления сотовых телефонов, определить их местоположение. Обнаруженные координаты передаются в автоматизированную систему управления боевыми действиями и по ним можно оперативно нанести удар артиллерией или авиацией.

Такой дрон может находиться в воздухе до десяти часов и работать на расстоянии до 120 км от машины управления. Она построена на шасси КамАЗ-5350, что позволяет передвигаться по автомобильным дорогам и пересеченной местности. Для взлёта и посадки «Орланам» не нужен аэродром. БЛА запускают с лёгкой сборной катапульты, перевозимой в этом же автомобиле. Возвращаются на землю они под парашютом.

Стаи дронов

Современные БЛА массово поставляются в российскую армию с 2013 года. К концу 2019-го Министерство обороны отчиталось, что на его вооружении имеется свыше двух тысяч разведывательных беспилотников. Большинство из них относятся к лёгкому классу. В сирийской операции, по данным военного ведомства, использовалось одновременно до 70 отечественных дронов.

Сегодня в каждой бригаде или дивизии сухопутных войск имеются роты БЛА. Ими насыщают также воздушно-десантные войска. Подразделения беспилотников для корректировки огня и целеуказания вводятся в штат артиллерийских и ракетных бригад. Имеют свои арсеналы дронов десантники и морская пехота. Единственный в России полк БЛА входит в состав Северного флота. Базируются беспилотники и на некоторых современнейших образцах боевых кораблей.

С этого года в Вооружённые силы поступают и разведывательно-ударные «Орионы», разработанные компанией «Кронштадт». Первый комплект из трёх аппаратов производитель передал в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле текущего года. После доработок по итогам использования планируется в декабре запустить первый российский «ударник» для серийного производства. Машина весом около тонны может применять большой набор разработанных специально для неё лёгких управляемых боеприпасов.

Ведётся разработка ещё более грузоподъёмных дронов-бомбардировщиков «Альтиус» и С-70 «Охотник», взлётной массой 6 и 20 т. Они смогут использовать гораздо больший набор боеприпасов и аппаратуры, включая разведывательную.

Антон Лавров