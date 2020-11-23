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В США предрекли «блицкриг» России на Украине

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Источник изображения: Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Потери Армении в Нагорном Карабахе за последние недели и потери Украины в Донбассе за последние годы могут стать предвестником смертельной опасности, сравнимой с блицкригом Германии в Польше в 1939 году, который предшествовал падению Франции в 1940-м, пишет Breaking Defense, ссылаясь на заявление неназванного генерала армии США.

Военный предрек, что сегодня в конфликтах важна не только новая технология, но и новая тактика. «Когда немцы вторглись в Польшу в сентябре 1939 года, [имела значение] не новая технология, потому что у всех были танки. У всех были рации. У всех были самолеты, но [имел значение] новый способ комбинирования технологий», — сказал генерал.

Издание пишет, что, «возможно, такие страны, как Россия или Азербайджан, в основном вооружены оружием времен холодной войны, но дополнены новейшими беспилотными системами, которые делают все вооружения более эффективными».

«В Донбассе Россия использовала беспилотники для обнаружения украинских целей для быстрого и разрушительного артиллерийского огня. В Нагорном Карабахе [азербайджанские] беспилотники сами стали смертоносным оружием», — утверждает издание, уверяя, что армии США следует готовиться к отражению подобных угроз.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

В том же месяце генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, в настоящее время возглавляющий Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation, заявил, что война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном дает возможность увидеть, как может выглядеть конфликт будущего.

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Персоны
Макиенко Константин
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