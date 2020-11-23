Войти
Lenta.ru

Вторая компания в мире после SpaceX успешно сохранила ракету после пуска

281
0
0
Источник изображения: Фото: @Peter_J_Beck

Вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень ракеты после пуска. Соответствующая трансляция велась на YouTube.



«Спасательная команда обеспечивает безопасность первой ступени Electron и готовится доставить ее кораблем на наш производственный комплекс», — сообщила компания в Twitter.

Пуск Electron с 30 малыми спутниками состоялся с космодрома на Новой Зеландии. Приводнение первой ступени происходило при помощи парашюта.

В апреле Rocket Lab впервые успешно поймала в воздухе при помощи вертолета макет первой ступени своей Electron, сброшенный другим вертолетом.

В январе 2018 года Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку.

Первый пуск Electron, состоявшийся в мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, выдаваемых наземной системой измерений.

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Похожие новости
23.11.2020
SpaceX запустила на орбиту новейший метеорологический спутник
29.06.2020
Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке
13.04.2020
Конкурент SpaceX поймал свою ракету
09.01.2018
Чужие победы
22.05.2017
Сверхлёгкая карбоновая ракета готова к старту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников