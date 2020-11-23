Вторая компания в мире после SpaceX успешно сохранила ракету после пуска

Вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень ракеты после пуска. Соответствующая трансляция велась на YouTube.

«Спасательная команда обеспечивает безопасность первой ступени Electron и готовится доставить ее кораблем на наш производственный комплекс», — сообщила компания в Twitter.

Пуск Electron с 30 малыми спутниками состоялся с космодрома на Новой Зеландии. Приводнение первой ступени происходило при помощи парашюта.

В апреле Rocket Lab впервые успешно поймала в воздухе при помощи вертолета макет первой ступени своей Electron, сброшенный другим вертолетом.

В январе 2018 года Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку.

Первый пуск Electron, состоявшийся в мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, выдаваемых наземной системой измерений.

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.