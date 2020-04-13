Конкурент SpaceX поймал свою ракету

Американская компания Rocket Lab, считающаяся конкурентом SpaceХ, поймала в воздухе макет первой ступени своей ракеты Electron. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ролике ракетная ступень сбрасывается с одного вертолета, тормозится парашютом и ловится другим вертолетом. Испытания состоялись в марте 2020 года у берегов Новой Зеландии.

В январе 2018 года Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку.

Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron, двигатель которой Rutherford создается на трехмерном принтере, предназначена для запусков спутников формата CubeSat. Начиная со второй половины 2020 года компания планирует запускать Electron каждые две недели.