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Новейший российский пункт управления беспилотниками впервые заметили в Донбассе

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Источник изображения: Изображение: Telegram-канал «Военный осведомитель»

В Донбассе впервые заметили новейшую наземную станцию управления «Наводчик-2» российского производства. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, об обнаружении комплекса управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заявила мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине. Уточняется, что беспилотник миссии зафиксировал «Наводчик-2» в 12 километрах от линии фронта на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Комплекс «Наводчик-2» предназначен для выполнения различных разведывательных и специальных задач. В частности, он позволяет управлять полетом БПЛА, а также получать и обрабатывать информацию, поступающую от беспилотника. Всего комплекс оснащен четырьмя типами БПЛА «Гранат».

Ранее в ноябре сообщалось, что Украина перебросила в зону проведения операции Объединенных сил в Донбассе ударные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. Отмечалось, что шесть таких беспилотников были направлены в Краматорск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
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