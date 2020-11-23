"Две стороны неприятной медали". Историк спецслужб о суде над агентом ЦРУ

Подготовка ЦРУ к тайной операции по спасению шестерых американских дипломатов из Ирана в 1980 году.

Россиянин осужден за попытку продать ЦРУ США секретную документацию Северного флота. Историк спецслужб Николай Долгополов в эфире радио Sputnik рассказал, как обычно иностранные разведки устанавливают контакт с обладателями секретной информации.

Бывший сотрудник российской оборонной организации Юрий Ещенко осужден на 13 лет за попытку продать ЦРУ документацию на новейшие комплексы оружия ВМФ РФ, сообщило ФСБ России.

По данным ведомства, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В период 2015‒2017 годов он копировал секретную документацию на комплексы вооружения и в начале 2019 году вышел на представителей ЦРУ. В июле его задержали при попытке передать американцам секретные документы.

"Семнадцатого ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (статья 275 УК России) гражданина России Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко приговорен к 13 годам колонии строгого режима", – говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что Ещенко признал вину и раскаялся.

Историк спецслужб, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов в эфире радио Sputnik рассказал, каким образом обычно иностранные разведки устанавливают контакт с обладателями секретной информации.

"Наши противники ищут людей, которые имеют доступ к чувствительной информации. И это главный путь добычи национальных секретов, которые есть буквально в каждом городе, и уж точно ‒ в каждом регионе. Обычно просеиваются тысячи и тысячи людей, сотни предприятий, и в конце концов бывает так, что этот процесс завершается определенным успехом ‒ выходом на источник информации. Это самая частая история", ‒ пояснил Николай Долгополов.

Есть и другая категория людей, вступающих в контакт с иностранными разведками.

"На русском это звучит как "инициативник". Это тот человек, который живет в своей стране и по своей собственной инициативе предлагает каким-то образом иностранной державе секретную информацию или ту информацию, которую он считает секретной. Доля таких людей невелика, но она существует, эти люди всегда действуют не по убеждению, а в надежде получить серьезные материальные блага. Вот две стороны одной очень неприятной медали", ‒ сказал Николай Долгополов.

Немало "инициативников" было в конце 80-х ‒ начале 90-х годов.

"Их было немало в период смены исторических формаций, на сломе ‒ в конце 80-х годов, начале 90-х, где-то до 2000-го. Такие люди искали выгоду, продавая, что называется, Родину "по кусочкам". И их информацию принимали, а благодарность выражалась в совершенно разных формах. (Это могла быть) материальная благодарность: открытие счета, как правило, где-то в зарубежье, в иностранной валюте, передача иностранной валюты здесь, что всегда опасно, потому что встреча с источником опасна для разведчика любой страны. И третье ‒ это редчайший сейчас случай ‒ это работа инициативника "за идею", за бесплатно… Сейчас таких фактов практически нет, такие случаи не то что исключены, но они редчайши", ‒ уточнил Николай Долгополов.