Украина испытала «Бурелом»

Шепетовский ремонтный завод (Украина) провел испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буревій» (с украинского на русский может переводиться, в частности, как «Сильный ветер», «Бурелом» и «Ураган»). Соответствующее видео на YouTube опубликовало Defence Express.

Как сообщает агентство, новая система должна заменить советский «Ураган». Отмечается, что разработка предназначена для использования старых и новых снарядов. Отличием новых снарядов, разработанных конструкторским бюро «Южное», называется увеличенная дальность поражения целей (с 35 до 65 километров).

Согласно данным Defence Express, «Буревій» получил цифровую систему управления, позволяющую проводить в том числе целенаведение с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что «минимизирует до считаных минут время от обнаружения целей до их уничтожения».

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, а именно противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.