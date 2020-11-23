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Интерфакс-АВН

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Париж. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.

Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Франция
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