Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе.

Париж. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.

Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.