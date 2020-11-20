Войти
Naked Science

Озвучена новая дата первого запуска мини-шаттла Dream Chaser к МКС

250
0
0
Dream Chaser
Dream Chaser.
Источник изображения: wikimedia

Sierra Nevada Corporation перенесла первый запуск своего корабля Dream Chaser к Международной космической станции на 2022 год.

Sierra Nevada Corporation заявила, что первый полет космического аппарата Dream Chaser к МКС теперь запланирован на 2022 год. Задержки в разработке аппарата вызваны пандемией коронавируса. Ранее, напомним, компания планировала миссию на 2021-й.

Dream Chaser представляет собой многоразовый космический корабль. Его разрабатывает SpaceDev — подразделение Sierra Nevada Corporation. В качестве одного из возможных носителей рассматривают перспективную ракету Vulcan. По возвращении на Землю корабль должен садиться «по-самолетному».

На Международную станцию аппарат сможет доставить более пяти тонн полезной нагрузки. На его борту можно будет разместить до семи человек.

Стоит сказать, что вне зависимости от будущего мини-шаттла США уже получили новый пилотируемый корабль, который может доставлять членов экипажа на МКС.

Напомним, разработанный компанией SpaceX корабль Crew Dragon недавно совершил первый эксплуатационный запуск к орбитальной станции. Он доставил к МКС четыре новых членов экипажа. Следующий запуск корабля намечен на 2021-й.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Dream Chaser
Компании
SNC
SpaceX
Проекты
Vulcan РН
МКС
Похожие новости
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
21.08.2019
Компания Astrobotic выбрала для отправки первого модуля на Луну ракету Vulcan
19.08.2019
Космоплан с советским прошлым отказался от ракеты с РД-180 и собирается на Луну
16.08.2019
Корабли Dream Chaser выполнят с помощью новой ракеты шесть полетов к МКС с 2021 года
03.06.2014
«С точностью вертолета»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»