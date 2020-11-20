Озвучена новая дата первого запуска мини-шаттла Dream Chaser к МКС

Sierra Nevada Corporation перенесла первый запуск своего корабля Dream Chaser к Международной космической станции на 2022 год.

Sierra Nevada Corporation заявила, что первый полет космического аппарата Dream Chaser к МКС теперь запланирован на 2022 год. Задержки в разработке аппарата вызваны пандемией коронавируса. Ранее, напомним, компания планировала миссию на 2021-й.

Dream Chaser представляет собой многоразовый космический корабль. Его разрабатывает SpaceDev — подразделение Sierra Nevada Corporation. В качестве одного из возможных носителей рассматривают перспективную ракету Vulcan. По возвращении на Землю корабль должен садиться «по-самолетному».

На Международную станцию аппарат сможет доставить более пяти тонн полезной нагрузки. На его борту можно будет разместить до семи человек.

Стоит сказать, что вне зависимости от будущего мини-шаттла США уже получили новый пилотируемый корабль, который может доставлять членов экипажа на МКС.

Напомним, разработанный компанией SpaceX корабль Crew Dragon недавно совершил первый эксплуатационный запуск к орбитальной станции. Он доставил к МКС четыре новых членов экипажа. Следующий запуск корабля намечен на 2021-й.