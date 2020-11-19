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ЦАМТО

Свыше 11 тыс. мишенных установок будут подготовлены к новому периоду обучения на полигонах ВВО

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Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 18 ноября. Свыше 11 тыс. мишенных установок, более 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу зимнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах ВВО.

Данная работа проводится в рамках подготовки к зимнему периоду обучения, который стартует в войсках Восточного военного округа 1 декабря.

Современные мишенные комплексы, состоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника от живой силы до тяжелой техники, движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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