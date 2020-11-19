Глава Абхазии в свете карабахского конфликта считает важным укреплять союзнические отношения с РФ

Сухум. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Абхазии Аслан Бжания считает уместными некоторые аналогии между ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе, и ситуацией с его собственной страной, заявляет о важности укрепления союзнических отношений с Россией.

"Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношениями Азербайджана с Карабахом и Грузии - с Абхазией. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией. Мир не стал более гуманным и более добрым, растет количество военных конфликтов, меняется характер ведения войн, первостепенное значение приобретает техническое оснащение вооруженных сил", - сказал он журналистам в Сухуме во вторник.

Бжания сообщил, что на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи они обсуждали вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и способы ведения войны в современных условиях.

"Есть большие различия: казалось бы, война 2008 года была не так давно, но она существенно отличается от войны 2020 года, в том числе, и в техническом плане", - считает глава Абхазии.

По его мнению, "трудно небольшим государствам самоутверждаться на мировой арене, не имея большой и сильной поддержки дружественного государства".

"Хорошо, что есть такой мощный сдерживающий фактор, как Россия. У нас есть важный нерешенный вопрос с Грузией. На фоне событий в Карабахе очевидно, что во имя обеспечения интересов Абхазии важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией, необходимо максимально наполнить наше двустороннее взаимодействие, если мы хотим прогрессировать", - сказал Бжания.

Он заявил, что на встрече с Путиным обсуждались также и вопросы интеграции между двумя странами. Он напомнил, что в большом союзническом договоре, подписанном в 2014 году между Россией и Абхазией, значится договоренность о создании общего пространства и интеграции.