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Naked Science

Американцы провели воздушный бой между реальным самолетом и виртуальным противником

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©thedrive
©thedrive.
Источник изображения: naked-science.ru

Две американские компании — Red 6 и EpiSci — провели экспериментальный воздушный бой с участием реального летчика, искусственного интеллекта и технологии дополненной реальности. Подобные технологии смогут совершить в будущем революцию в сфере подготовки летного состава.

Бывший пилот истребителя F-22 и основатель компании Red 6 Дэниел Робинсон поучаствовал в воздушном бою с искусственным интеллектом Tactical AI, созданным компанией EpiSci.

Во время эксперимента летчик пилотировал самолет Berkut 560, произведенный Freeflight Composites. Робинсон использовал гарнитуру дополненной реальности ATARS (Airborne Tactical Augmented Reality System), созданную Red 6.

Воздушный бой между реальным самолетом и виртуальным противником / ©youtube

Предполагается, что технология позволит ускорить подготовку американских военные летчиков. Это особенно актуально в связи с появление у России и Китая истребителей пятого поколения.

Berkut 560

Источник изображения: MIKE KILLIAN

Напомним, недавно совершил первый полет второй серийный истребитель Су-57, который станет первым истребителем пятого поколения в арсенале ВВС России. Самая ранняя серийная машина разбилась при прохождении испытаний в декабре прошлого года. Летчик катапультировался и остался жив.

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Страны
Китай
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США
Продукция
F-22
ПАК ФА
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Минoбороны РФ
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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