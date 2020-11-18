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В России рассказали о действиях при агрессии НАТО в Калининграде

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Виды Калининграда
Виды Калининграда.
Источник изображения: Фото: Виталий Невар / ТАСС

В случае агрессии НАТО в Калининградской области Россия «выключит» вражеские системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря, заявил «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

По его словам, в таком случае будут созданы условия, в рамках которых противник не сможет оценивать оперативную и тактическую информацию. «Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников», — сказал эксперт.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

В сентябре того же года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

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Польша
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