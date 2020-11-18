Внешняя политика и стратегия безопасности Байдена: перемены или продолжение прежнего курса? (Defence 24, Польша)

При Байдене внешняя политика США станет более предсказуемой, считают эксперты, и размышляют, каких шагов во внешней политике можно от него ожидать. Необходимо однако учитывать, что президент остается заложником объективной реальности, вынуждающей совершать шаги, далекие от предвыборных заявлений. А в случае Байдена надо учитывать и его возраст.

В связи с тем, что новым президентом США уже практически наверняка станет Джо Байден, стали появляться вопросы о направлении политики новой американской администрации. Американцев волнуют приоритеты фискальной или социальной политики, а остальной мир пытается предсказать, что предпримут Соединенные Штаты на международной арене, которая (причем вовсе не из-за Трампа) становится хаотичной, раздробленной и более многополярной, чем еще полтора десятка лет назад.

Детали политики Байдена в сфере международных отношений, безопасности и обороны мы узнаем, конечно, только тогда, когда он официально станет президентом, а также соберет свою команду. Речь идет о госсекретаре, министре обороны и советнике по вопросам безопасности. Говорят, что многие посты займут люди, ранее работавшие у Обамы. Сейчас ходят слухи, что больше всего шансов возглавить оборонное ведомство имеет Мишель Флурной (Michèle Flournoy), которая получила опыт в администрации Клинтона, занимая пост заместителя советника главы Пентагона по стратегическим вопросам, и в администрации Обамы, где она была старшим советником министра обороны.

В свою очередь, главным кандидатом на пост советника Байдена по безопасности называют Энтони Блинкена (Antony Blinken). Он уже занимал такую должность при Байдене в роли вице-президента, был заместителем советника по безопасности при главе государства и заместителем госсекретаря. Среди потенциальных членов новой администрации называют также Сьюзан Райс (Susan Rice), которая в 2009-2013 годах была послом США при ООН, а позднее - советником Обамы по вопросам безопасности. Байден рассматривал ее кандидатуру на пост вице-президента (в итоге он выбрал Камалу Харрис). Также называются имена Билла Бернса (Bill Burns) (заместитель госсекретаря при Обаме) и другого советника по безопасности - Джейка Салливана (Jake Sullivan), заявившего во время избирательной кампании, что ответственные за "российское вмешательство" в нее понесут наказание.

Какими окажутся приоритеты, как будет выглядеть политика администрации Байдена? Сотрудница вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" Барбара Славин (Barbara Slavin) отмечает в беседе с нашим порталом, что на первое место она поставит действия в рамках союзов и международных организаций. Это будет соответствовать словам Байдена о том, что он не станет руководствоваться во внешней политике тезисом Трампа "Америка прежде всего". "Байден будет активнее действовать в рамках НАТО, на площадке ООН, ВТО, уделит больше внимания ЕС. Внешняя политика США станет более предсказуемой, рациональной, взвешенной. В особенности я рассчитываю на активное сотрудничество с Европой по ряду тем, в том числе по Китаю и Ирану", - говорит она.

Сходного мнения придерживается эксперт вашингтонского аналитического центра "Приоритеты обороны" подполковник в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis). "Байден не будет спешить, в первый год я бы не ожидал никаких серьезных изменений, за исключением тех сфер, в которых, по его мнению, политика Трампа нанесла особый ущерб", - указывает он.

Многолетний советник по политическим и военным вопросам, офицер американских ВС в отставке Скайлер Ферстер (Schuyler Foerster) считает, что "в сфере внешней политики и политики безопасности будет больше преемственности, чем изменений". "В действиях Трампа мы тоже видели много примеров продолжения стратегии предшественника, я имею здесь в виду реальные шаги, а не риторику", - обращает внимание он, добавляя, что в стратегических вопросах существует надпартийный консенсус. При Трампе он был настолько устойчивым, что некоторые действия президента удавалось заблокировать. По-мнению Ферстера, главным приоритетом администрации Байдена станет восстановление имиджа США и репутации надежного партнера, что "можно сделать довольно легко посредством возвращения к Парижскому соглашению по климату и возобновления финансирования ВТО в рамках совместной борьбы с пандемией". В числе приоритетов эксперт называет также возвращение к ядерной сделке с Ираном, продление действия американо-российского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, а также восстановление торговых соглашений в Тихоокеанском и Атлантическом регионах (хотя в этой области у новой администрации могут возникнуть проблемы, ведь в рядах демократической партии разворачиваются дискуссии о том, что вообще следует считать "честной торговлей).

Возвращение в натовскую политику

Байден, как отмечает Дэниел Дэвис, обещает прекратить бесконечные войны, что собирался сделать, но так и не сделал Трамп. "В начале 2000-х Байден был "ястребом", горячо поддерживал завершившуюся катастрофой войну Буша в Ираке. Кажется, что он, однако, извлек выводы: в 2010 году он уже выступал против увеличения контингента в Афганистане и старался отговорить от этого Обаму", - напоминает эксперт.

Байден может ограничить активность американцев в мире, по меньшей мере в формате масштабных операций. "Он хотел сделать в Афганистане ставку на небольшие группировки сил специального назначения, но Обама к нему не прислушался, - объясняет аналитик. - Сейчас Байден, возможно, решит вывести конвенциональные силы из этой страны и опереться на специальные подразделения". То же самое касается Ближнего Востока: можно ожидать продолжения начатой Обамой и претворявшейся в жизнь Трампом программы по выводу военных сил из региона.

Администрация Байдена в большей степени сосредоточит внимание на НАТО, тогда как при Трампе США ограничили активность в рамках организации. Это может означать восстановление тесных отношений с сильнейшими членами Альянса, в первую очередь с Германией, которое приведет к ослаблению позиции Польши и появлению новых требований к союзникам касательно увеличения расходов (эти требования, однако, не будут принимать форму открытых упреков). Кризиса в отношениях с Варшавой, как полагает Ферстер, ожидать не стоит, но американцы предпочтут обсуждать вопросы безопасности на натовской площадке, а не в рамках двусторонних контактов.

"Байден постарается восстановить в Европе ту ситуацию, какая существовала до эры Трампа. Думаю, он будет в целом заинтересован в поддержке Польши и Восточной Европы, но, скорее, без размещения на польской территории военных. Думаю, он остановит вывод американского контингента из Германии, но может выдвинуть условия. Уже Обама критиковал европейцев за то, что те вкладывают в НАТО слишком мало средств, и значительно ограничил американское присутствие в Европе", - говорит он. Одним из первых решений Байдена может стать отказ от запланированного Трампом вывода войск: сделать это проще и дешевле, чем заново направлять в Германию военных из США и других стран. Против вывода сил с немецкой территории выступает, например, упоминавшаяся выше Флурной.

Россия и Китай

По мнению наших собеседников, резких изменений в политике в отношении России ожидать не стоит, поскольку Байден занимает в этом плане гораздо более жесткую позицию, чем занимали Обама и Хиллари Клинтон. В ходе избирательной кампании он назвал путинский режим авторитарной клептократией и заявил, что Москву следует наказать за вмешательство в американские выборы. Тем не менее новая администрация, скорее всего, постарается найти области для сотрудничества. В частности, Байден будет стремиться продлить действие СНВ-III еще на пять лет (он утратит силу спустя 16 дней после его инаугурации). Одновременно, как пишут американские СМИ, новый президент в дальнейшей перспективе будет готов к диалогу с Россией, если та захочет снизить свою зависимость от Китая.

Прогнозы гласят, что политика в отношении Поднебесной тоже не претерпит значительных изменений. Однако, если в 2012 году, когда Байден принимал в Вашингтоне Си Цзиньпина, он называл того реформатором и говорил о мирном китайском развитии, то сейчас он изменил мнение. Перед выборами кандидат демократов заявил, что Пекин стал сложным вызовом, а США следует действовать в его отношении решительно, поскольку в противном случае он продолжит похищать у американских компаний технологии и интеллектуальную собственность. Эффективнее всего в такой ситуации, по мнению избранного президента, было бы создать единый фронт союзников и партнеров, которые могли бы выступить против неподобающих действий Китая, хотя одновременно с Поднебесной можно вести сотрудничество в отдельных аспектах. Барбара Славин полагает, что Байден будет искать общие темы с Москвой и Пекином, в частности, в сфере климатической политики и контроля над вооружениями, но "одновременно проявлять решительность в вопросах нарушения прав человека, агрессивных действий в регионе или вмешательства в американскую политику".

"Вашингтон будет занимать жесткую позицию, - вторит Ферстер. - Тем не менее Байдену, как каждому американскому президенту, придется, с одной стороны, заниматься нейтрализацией китайского геополитического и технологического наступления и обращать внимание на тему защиты прав человека, а с другой - осознавать, что Китай и США вместе несут ответственность за состояние мировой экономики. Те, кто призывают начать холодную войну с Пекином, забывают, что во время предыдущего такого конфликта у нас не было с восточным блоком практически никаких экономических контактов, а сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. У нас гораздо больше общих интересов с Китаем, чем когда-либо было с СССР".

Дипломатия на первом месте

Байден говорит, что основным инструментом выстраивания силы США станет дипломатия. Одним из его важнейших решений, а также первым обращенным к миру символическим жестом, как полагает Славин, станет возвращение к Парижским соглашениям по климату. Байден также считает необходимым заключать торговые соглашения, поскольку "мир будет торговать или с США, или без них". "Но кто в таком случае создаст правила, управляющие торговлей? Кто сделает так, чтобы они защищали работников, окружающую среду, способствовали прозрачности, позволяли среднему классу сохранить заработок? Именно США, а не Китай должны играть в этой сфере первую скрипку", - убежден он.

Удовлетворенность в связи с победой Байдена выражают в Тегеране, столкнувшимся с американской политикой "максимального давления". Ее внедрял Трамп, отказавшись в 2018 от выработанной администрацией Обамы ядерной сделки. Демократы выступают за возвращение к ней. Представляется, что новая администрация будет, с одной стороны, выстраивать отношения в опоре на Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, а с другой - не откажется от санкций, хотя те будут носить более избирательный характер, чем при Трампе. Президент Ирана Хасан Рухани уже призвал Байдена вернуться к сделке.

Что касается Ближнего Востока, то Славин говорит об окончании эпохи "обожания" Саудовской Аравии и Израиля под управлением Нетаньяху. Обе эти страны не смогут рассчитывать на такие близкие отношения, как при Трампе. Байден еще до выборов заявлял, что Вашингтон перестанет поддерживать саудовские войска в Йемене.

Следует, однако, помнить, что обещания, заявления и ожидания - это одно, а реальность - совсем другое. Даже влиятельнейший человек в мире (а таковым все еще остается президент США) остается заложником объективной действительности, в которой ему довелось работать. В этом убедился Джордж Буш - младший (2001-2009). Начало его президентства не предвещало развертывания мирового идеологического крестового похода, а он сам говорил не об "оси зла", "режимах" и "оказавшихся под угрозой" правах человека, а об экономике, бюджетном дефиците и реформировании системы здравоохранения. Теракты 11 сентября, однако, изменили направление американской внешней политики.

Кроме того, обещания не тождественны действиям. Обама в ходе кампании обрисовывал перспективы самого мирного президентства в истории, говорил о "перезагрузке" отношений с Россией, партнерском сосуществовании с Китаем, мире без ядерного оружия и завершении глобальной войны с терроризмом. Тюрьму в Гуантанамо для (настоящих и предполагаемых) террористов планировалось ликвидировать. Однако осталась и тюрьма, и антитеррористические операции, и ограничения гражданских свобод в рамках "Патриотического акта". Иными словами, то, что кандидат что-то говорит, не означает, что он так сделает и даже так думает. Заявления делаются для обретения поддержки в обществе, а то зачастую не знает всех нюансов и ограничений, о которых известно президенту.

Власть президента не безгранична. Важнейшим элементом воздействия на него Конгресса служит возможность отказать в финансировании шагов главы государства, а таким образом ограничить его свободу действий. США продолжают бороться с пандемией, расшатывающей экономику, а это может обернуться дефицитом средств на вооруженные силы и сферу безопасности в широком смысле. Тем более что такие люди, как Харрис, будут думать в первую очередь о программах "социальной справедливости", а не о танках и кораблях.

Не следует также недооценивать биологию. Бай дену уже 77 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории, побив рекорд Трампа, которому в момент инаугурации уже исполнилось 70. Даже если отбросить слухи о состоянии здоровья Байдена (в том числе тревожные разговоры о его деменции), возраст в любом случае накладывает на человека свой отпечаток, а главе государства каждый день нужно заниматься тысячей вопросов. Это значит, что очень скоро ведущую роль могут взять на себя советники, а президент - не проработать до конца срока. Его переизбрание вообразить себе сложно.

Таким образом первую скрипку начнет играть Харрис, которая сама демонстрировала большие амбиции: в 2019 году она вела завершившуюся неудачей президентскую кампанию (она отказалась от гонки, не получив достаточной поддержки). Если окажется, что Байден не способен выполнять свои функции, Харрис встанет у руля, а это отразится в том числе на внешней политике и политике в сфере безопасности. До сих пор в своих высказываниях она ограничивалась внутриполитической тематикой. Каков ее подход к безопасности и международным вопросам, остается только догадываться.

Роберт Чулда (Robert Chulda)