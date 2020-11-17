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Интерфакс-АВН

Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения авиабазы, считает Саакашвили

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Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey
Конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey.
Источник изображения: © U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Britton

Тбилиси. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Занимающий на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полагает, что Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения военной авиабазы.

Саакашвили высказал такое мнение в понедельник вечером в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи", комментируя запланированный на 17-18 ноября визит госсекретаря США Майка Помпео в Тбилиси.

По его словам, он бы посоветовал лидерам грузинских оппозиционных партий, которые, как он считает, в не далеком будущем смогут создать коалиционное правительство, указать на встрече с Помпео на то, что Грузия является единственной страной в регионе, где официально нет российских военных.

Присутствие российских военных в Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает своими территориями, по его словам, незаконно и эти территории "никто не признает".

"У Америки есть проблемы в Турции с военно-воздушной базой, мы можем предложить Сенаки, Вазиани, где может быть размещена постоянно действующая американская база", - сказал Саакашвили.

Между тем, он считает, что с Россией Грузия должна иметь диалог.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
США
Турция
Украина
Южная Осетия
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