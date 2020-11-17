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Naked Science

США и Россия приблизились к обмену местами на космических кораблях

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

В Госдепартамент США направили проект, предполагающий бартерную схему использования пилотируемых космических кораблей для полетов к МКС.

Между российским космическим ведомством и NASA идут переговоры об обмене местами на кораблях. Как стало известно, соответствующий проект соглашения отправили на утверждение в американский Госдепартамент. После этого договор рассмотрит российская сторона.

NASA больше не будет платить России за места на кораблях «Союз». Вместо этого американское космическое ведомство может предоставить российским космонавтам возможность использовать новые корабли Crew Dragon и CST-100.

По словам представителя NASA Кэти Лудерс, в рамках договоренности может начать действовать правило, по которому каждая миссия будет предполагать участие представителя другого сегмента.

Напомним, сегодня, в 03:27 (мск), состоялся запуск космического корабля Crew Dragon в рамках первой в его истории эксплуатационной миссии к МКС. К международной станции отправились четыре новых члена экипажа: три американца и астронавт из Японии. Следующий запуск нового корабля предварительно намечен на март 2021 года.

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Россия
США
Япония
Компании
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SpaceX
Проекты
МКС
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